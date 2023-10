Der brutale Angriff auf Israel erschüttert auch die deutsche Politik: Braucht es härtere Maßnahmen gegen Hamas-Sympathisanten in Deutschland - und was wird aus der humanitären Unterstützung?

Von Georg Ismar und Paul-Anton Krüger

Der Terrorangriff der Hamas auf Israel eint, ausgerechnet an einem Wahlsonntag, auch die politischen Gegner in Deutschland - zugleich stellt er auch die Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor schwierige Fragen. Zur dramatischen Lage in Israel erklären die Parteichefs von SPD. Grünen, FDP und Union in einer seltenen gemeinsamen Erklärung: "Israel hat ein völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung. Wir, die wir im demokratischen Wettbewerb miteinander stehen, sind heute geeint in unserer Solidarität mit dem israelischen Volk und dem Staat Israel."