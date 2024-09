Der Augsburger katholische Bischof Bertram Meier hat die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen mit terroristischen Anschlägen verglichen. Bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda sagte er am Mittwoch: „Es sind Luftanschläge, die aber durchaus auch Anklänge an terroristische Aktionen haben.“ Er wolle den von ihm verwendeten Begriff „Luftanschläge“ in diesem Sinne in der Schwebe lassen, sagte Meier.