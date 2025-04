Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Zelt im südlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mehrere Journalisten getötet und verletzt worden. Den Berichten zufolge stand das Zelt in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Chan Junis. Mindestens zwei Menschen seien getötet und mehrere verletzt worden. Israels Armee sagte zu dem Vorfall, es sei ein Terrorist der Hamas angegriffen worden. Hassan Abdel Fattah Mohammed Aslih habe sich am 7. Oktober 2023 am Hamas-Massaker in Israel beteiligt. Er sei damals auf israelisches Gebiet gedrungen und habe auch Aufnahmen von Morden, Brandstiftungen sowie Plünderungen angefertigt. Vor dem Angriff in der Nacht habe Israels Militär zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Zivilbevölkerung zu schonen. dpa