13. Februar 2019, 18:45 Uhr Nahost Jahr der Umstürze

Iranische Revolution, Krieg in Afghanistan, Sturm auf Mekka: 1979 änderte sich die islamische Welt drastisch. 2019 könnte ähnlich umwälzend werden.

Von Paul-Anton Krüger

Als Ayatollah Ruhollah Chomeini am 1. Februar 1979 in Teheran die Treppe von Flug Air France 4721 hinabstieg, warteten Millionen Anhänger auf ihn. Kurz zuvor hatte die CIA noch prophezeit, der Schah werde Iran auch die nächsten zehn Jahre regieren. Doch nun schickte sich Chomeini an, die zuvor dem Westen eng verbundene Ölmacht am Persischen Golf zu übernehmen. Es dauerte gerade noch zehn blutige Tage, bis die Regierung des Schahs zurücktrat, das vom Amerika hochgerüstete Militär sich für neutral erklärte und der Islamischen Revolution beugte.

Die Islamischen Republik trat in die politische Landschaft des Nahen Ostens als ein Akteur, der sich weder in der Blockkonfrontation verorten ließ, noch an die gängigen Spielregeln hielt. Zugleich war der Sturz des Schahs nur das erste in einer Kette von Ereignissen, die 1979 zu einem Epochenjahr machten, das die Region grundlegend verändert hat und bis heute fortwirkt.

Die Länder im Nahen Osten sind eigentlich Teil einer Schicksalsgemeinschaft. Ihre Konflikte werden die Probleme noch verschärfen

Es folgte der Friedensschluss zwischen Ägypten und Israel am 26. März, der Kairo ungeachtet seiner traditionellen Führungsrolle in der arabischen Welt weitgehend isolierte. Die schiitische Revolution in Iran inspirierte den politischen Islam, auch den sunnitischen. Und Anwar al-Sadats Handschlag mit Menachem Begin stachelte die islamistischen Extremisten auf, die Sadat zweieinhalb Jahre später ermordeten.

Im November stürmten saudische Fundamentalisten die Große Moschee in Mekka; sie wollten das Königshaus stürzen, das sich als Bewahrer des Islam und Hüter der heiligen Stätten legitimiert. König Khaled reagierte, indem er den konservativen Geistlichen in gesellschafts- und sozialpolitischen Fragen die Macht überließ - und Milliarden an Petrodollars, um ihre puritanische Version des Islam zu exportieren.

Schließlich marschierte die Sowjetunion am 25. Dezember in Afghanistan ein, was eine Solidarisierung in der islamischen Welt mit dem Widerstand der Mudschahedin auslöste. Finanziert und unterstützt von Saudi-Arabien und den USA trugen die Kämpfer, die auch aus arabischen Ländern zum Hindukusch strömten, maßgeblich bei zum Zerfall des kommunistischen Imperiums - aber auch zum Entstehen des militanten Dschihadismus nach dem Muster des von Osama bin Laden gegründeten Terrornetzwerks al-Qaida.

Das Jahr 2019 könnte sich als in ähnlicher Weise bestimmend und folgenreich für die politische Ordnung im Nahen Osten erweisen wie 1979. Iran, Saudi-Arabien, Israel und in gewisser Weise auch Ägypten sind abermals entscheidende Staaten, darüber hinaus noch die Türkei, Russland und natürlich die USA, wo Präsident Donald Trump den von Barack Obama begonnenen Rückzug aus der Region beschleunigt, ohne dass dabei eine Strategie erkennbar wäre - oder Rücksicht auf Verbündete.

In Afghanistan verhandeln die USA unter Umgehung der Regierung in Kabul mit den Taliban über Frieden und einen Abzug der westlichen Truppen. Nachdem die von den USA geführte internationale Koalition die Terrormiliz Islamischer Staat militärisch weitgehend besiegt hat, verspielt die langjährige Ordnungsmacht wegen Trumps sprunghafter Entscheidungen in Syrien und im Irak ihren verbliebenen Einfluss. In dem Vakuum ringen die konkurrierenden Regionalmächte und Russland um Einfluss. Keiner von ihnen ist wirtschaftlich, militärisch und politisch stark genug, Amerika abzulösen - blutige Konflikte werden die Herausbildung einer neuen Regionalordnung noch Jahre begleiten.

In Syrien geht der Krieg seinem neunten Jahr entgegen. Klar ist, dass Baschar al-Assad nicht mehr mit militärischen Mitteln aus dem Präsidentenpalast vertrieben wird. Mit der bewaffneten Opposition haben auch Saudi-Arabien und andere Golfstaaten, die sie unterstützt haben, eine Niederlage erlitten - ausgerechnet gegen das Regime, das lange Irans einziger Verbündeter in der arabischen Welt war. Doch von Frieden ist das Land noch weit entfernt.

Irans Revolutionsgarden und von Teheran aufgebaute und kontrollierte Schiiten-Milizen sind dabei, an der Levante dauerhaft eine Militärpräsenz einzurichten. Zugleich schaffen sie eine Landbrücke von Iran über den Irak und Syrien bis nach Libanon. Jordaniens König Abdallah wird zugeschrieben, dafür den Begriff "schiitischer Halbmond" geprägt zu haben; der Vize-Kommandeur der Revolutionsgarden, Hossein Salami, spricht von "strategischer Tiefe" für die Hisbollah in Libanon.

Wie vor 40 Jahren sieht Saudi-Arabien Irans revolutionäres Regime als existenzielle Bedrohung, dies teilen die Vereinigten Arabischen Emirate. Deshalb führen sie den verheerenden Krieg in Jemen. Was sie fürchten ist weniger das Schiitentum als Gegenpol des sunnitischen Islam, denn die Verquickung der Religion, die zur Mobilisierung dient, mit politischem Aktivismus. Deswegen misstrauen sie den Schiiten im eigenen Land, gehen aber auch gegen den sunnitischen politischen Islam vor: die Muslimbruderschaft. Religiöser Fundamentalismus galt ihnen so lange nicht als Problem, wie der Klerus quietistisch blieb.

Heute versuchen sie mithilfe von Präsident Trump der arabischen Welt ihr Modell der autoritären Stabilität zu oktroyieren, das Mäßigung in Fragen der Religion zumindest vorgibt. Saudi-Arabiens Kronprinz spricht von der Rückkehr zum toleranten Islam, die Emirate luden Franziskus als ersten Papst auf die Arabische Halbinsel ein, Heimstätte des Islam. In Ägypten geriert sich der autoritär regierende Präsident Abdel Fattah al-Sisi mit Erfolg auch bei deutschen Politikern als Vorkämpfer für das Zusammenleben der Religionen. Sie geben vor, gegen Terror und Extremismus zu kämpfen, ersticken aber jedes Streben nach politischer Freiheit, das sich im Arabischen Frühling 2011 Bahn brach.

Die Wahrnehmung des politischen Islam als Bedrohung und die Gegnerschaft zu Iran verbindet die Golfstaaten mit Israel. Sichtbar wurde dies beim Besuch mehrerer israelischer Minister in den Emiraten und dem Eingeständnis von Präsident Sisi, Ägyptens Militärkooperation mit dem einstigen Feind sei so eng wie nie zuvor. Die Haltung in der Palästinenserfrage, früher eine Konstante in der arabischen Welt, ist in den Hintergrund getreten.

Geprägt wird der Nahe Osten durch eine Achse der autoritären Restauration von Riad über Abu Dhabi nach Kairo. Sie steht gemeinsam mit Israel und den USA in einer Art Kaltem Krieg gegen Iran, der in Syrien und Jemen Funken schlägt und zu einer direkten Konfrontation führen könnte.

Auch liegt diese Achse im Widerstreit mit den Unterstützern der Revolutionäre des Arabischen Frühlings in Doha und Ankara, der sich in der Blockade gegen Katar manifestiert, in der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi und in Libyen über Stellvertreter ausgetragen wird. Beide Lager ringen um Einfluss und Verbündete nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Afrika und bis weit nach Asien.

Eigentlich sind all diese Länder Teil einer Schicksalsgemeinschaft, die sich den gleichen Herausforderungen stellen muss: Sie sind enormem demografischem Druck ausgesetzt, haben mit überlebten Wirtschaftssystemen zu kämpfen, sind wie wenige andere Gegenden der Erde vom Klimawandel und von Umweltproblemen bedroht. Eher als zu kooperativen Strategien zur Bewältigung dieser Probleme zu führen, wird das die Instabilität verschärfen - und den Wettlauf um Sicherheit.