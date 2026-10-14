Bei einem neuen israelischen Angriff in der Stadt Gaza ist palästinensischen Berichten zufolge eine Frau getötet worden. Weitere Menschen seien verletzt worden, als ein Gebäude getroffen worden sei, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Eine israelische Armeesprecherin sagte auf Anfrage, in der Gegend habe es am Morgen einen Angriff auf ein Hamas-Mitglied gegeben. Das Ergebnis werde noch geprüft.

Das israelische Militär teilte zudem mit, am Dienstag in der Stadt Gaza einen Kommandeur der Terrororganisation bei einem Luftangriff getötet zu haben, der aus Israel entführte Geiseln festgehalten habe. Der Palästinenser habe zudem Angriffe auf israelische Soldaten und Zivilisten vorbereitet. Die Angaben ließen sich zunächst allesamt nicht unabhängig überprüfen.

Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hat Israels Armee ihre Luftangriffe wieder verstärkt. Sie sagt, dass sie bei den jüngsten Angriffen gezielt ranghohe Hamas-Mitglieder ins Visier nehme. Oftmals handelt es sich demnach um Beteiligte am Hamas-Terrorüberfall am 7. Oktober 2023. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte das Militär angewiesen, alle noch verbliebenen 2.000 Beteiligten zu töten. Insgesamt sollen am Tag des Massakers rund 5.000 bis 6.000 Terroristen nach Israel eingedrungen sein. Seit der Waffenruhe wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen rund 1.500 Palästinenser getötet.