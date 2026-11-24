Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen ist der Chef des internen Sicherheitsapparats der Terrororganisation Hamas getötet worden. Das teilten die Islamistenorganisation selbst sowie der bisherige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Es handelt sich den Angaben zufolge um einen Mann namens Naim Abu Nahal.

Zuvor hatte Israels Armee gesagt, sie habe ein hochrangiges Mitglied der Hamas ins Visier genommen. Weitere Einzelheiten zu dem Angriff in der Stadt Gaza gab es zunächst nicht.

Das israelische Militär hatte vor rund drei Monaten bereits Abu Nahals Vorgänger festgenommen. Netanjahu betonte nun in einer von seinem Büro verbreiteten Mitteilung: „Kein Terrorist wird dem langen Arm des Staates Israel entkommen können.“

Berichten zufolge ist der interne Sicherheitsapparat der Hamas unter anderem zuständig für die Sicherheit hochrangiger Hamas-Funktionäre und die Koordinierung ihrer Treffen.

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Hamas.

Oftmals handelt es sich demnach auch um Beteiligte am Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das Militär kürzlich angewiesen, alle 2.000 dieser noch verbliebenen Beteiligten im Gazastreifen zu töten.