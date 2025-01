Bei der Explosion einer am Straßenrand platzierten Bombe ist einem Bericht zufolge ein israelischer Soldat im Westjordanland getötet worden. Der Mann sei in der Nacht zu Montag mit seinem gepanzerten Jeep in einem Konvoi in der Stadt Tamun im Norden des israelisch besetzten Gebiets unterwegs gewesen, als es zu der heftigen Explosion kam. Ein Offizier sei schwer verletzt worden. Die israelische Armee bestätigte zunächst nur den Tod des Soldaten. Israels Generalstabschef Herzi Halevi kündigte einen größeren Einsatz der Armee im Westjordanland an. Im Rahmen der für den Gazastreifen vereinbarten zunächst sechswöchigen Waffenruhe sollen auch 33 israelische Geiseln gegen 1904 von Israel inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden.