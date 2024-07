Bei einem Militäreinsatz der israelischen Armee in Dschenin im Westjordanland sind israelischen und palästinensischen Angaben zufolge sechs bewaffnete Kämpfer getötet worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah gab die Zahl der palästinensischen Toten in der Stadt insgesamt mit sieben an. Bei einer Person handelte es sich palästinensischen Angaben zufolge um einen Zivilisten.