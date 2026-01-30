Israel will im Gazastreifen den nach Ägypten führenden Grenzübergang Rafah an diesem Sonntag öffnen. Das teilte das Koordinationsbüro der israelischen Militärbesatzung am Freitag in Jerusalem mit. Erlaubt seien Grenzübertritte in beide Richtungen, jedoch nur für eine begrenzte Anzahl von Personen. Die Rückkehr aus Ägypten werde nur denjenigen gestattet, die den Gazastreifen während des Krieges verlassen hätten. Sie müssten sich in einem von Israel kontrollierten Korridor einer besonderen Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Arabische Beobachter hatten in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, dass Israel laut Satellitenaufnahmen ein etwa 1,3 Quadratkilometer großes Areal bei Rafah für ein Camp herrichte. Sie äußerten die Befürchtung, die Grenzkontrollen könnten dem Militär dazu dienen, bestimmte Palästinenser gezielt auszusieben. Die Öffnung Rafahs ist in den Vereinbarungen Israels und der Hamas für eine Beendigung des Konflikts vorgesehen.