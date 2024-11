Das israelische Militär hat den Beschuss des Gazastreifens vor allem im Zentrum verstärkt. Auch im Norden und Süden flog die Luftwaffe Angriffe. Im gesamten palästinensischen Küstenstreifen wurden dabei nach Angaben von Medizinern in der Nacht zu Donnerstag und am Donnerstagmorgen 17 Menschen getötet. Israel kommentierte dies zunächst nicht. Im Gazastreifen gibt es keine Anzeichen dafür, dass es zu einer Waffenruhe zwischen dem israelischen Militär und der radikalen Hamas kommen könnte. Israels Regierung hat die Vernichtung der Hamas als Ziel ausgerufen. Trotz der in Kraft getretenen Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah wurden unterdessen im Süden Libanons mehrere Menschen verletzt. Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete, wurden zwei Menschen durch israelischen Beschuss in der Ortschaft Markaba verwundet. Am Mittwoch war eine 60-tägige Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz in Kraft getreten.