Zuvor hatte Netanjahu angeordnet, die vereinbarte Freilassung von 110 palästinensischen Gefangenen aufzuschieben. Sie sollte demnach erst stattfinden, wenn „der sichere Abzug unserer Geiseln in den nächsten Phasen gewährleistet“ sei, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Am Donnerstag waren acht Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen worden, darunter zwei Deutsch-Israelis. Die von Fernsehsendern übermittelten Bilder von der Freilassung von sieben Geiseln im Süden des Gazastreifens hatten für Empörung in Israel gesorgt. Sie zeigten chaotische Szenen, als Geiseln von vermummten Bewaffneten durch eine dicht gedrängte Menschenmenge zu den Fahrzeugen des Internationalen Roten Kreuzes geführt wurden. „Dies ist ein weiterer Beweis für die unvorstellbare Grausamkeit der Terrororganisation Hamas“, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros angesichts der „schockierenden Szenen“ bei der Geiselübergabe. Zuvor war im Norden des Gazastreifens eine israelische Soldatin Vertretern des Roten Kreuzes übergeben worden. Damit werden noch rund 80 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Drei von ihnen sollen an diesem Samstag freikommen. Erstmals waren am 19. Januar palästinensische Gefangene freigelassen worden.