Israel lässt nach fast drei Monaten der Blockade nun wieder etwas mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Die Vereinten Nationen (UN) erklärten am Dienstag, sie hätten die Erlaubnis erhalten, rund hundert weitere Lastwagen mit Hilfsgütern in das weitgehend zerstörte Palästinensergebiet zu schicken. Israel gerät unter Druck, mehr Hilfen zuzulassen. Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte, er selbst, der französische Präsident Emmanuel Macron und der kanadische Regierungschef Mark Carney seien „entsetzt“ wegen der Eskalation im Gazastreifen Foto: . Er forderte eine Waffenruhe zwischen Israel und Hamas als einzigem Weg zur Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation. Die drei Politiker hatten am Montag mit „konkreten Maßnahmen“ gedroht, sollte Israel die Beschränkungen für Hilfslieferungen nicht aufheben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu reagierte darauf empört.