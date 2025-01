Mit einem kleinen Autokorso und den gelben Flaggen der Hisbollah kamen sie zurück in ihre Dörfer im Süden von Libanon , sie feierten einen Sieg – inmitten zerstörter Häuser. Am Sonntag fuhren Tausende Libanesen zurück in ihre Dörfer an der Grenze zu Israel , die sie teilweise seit 15 Monaten nicht mehr betreten hatten. Manche fanden ihre Häuser wieder, manche nur noch Schutt und Asche, und manche wurden von der israelischen Armee beschossen: 24 tote Libanesen, das ist die Bilanz des Tages, den die Hisbollah als großen Sieg verkaufte.

Am Sonntag war das zweimonatige Waffenstillstandsabkommen zwischen Libanon und der israelischen Armee abgelaufen. Anders als ursprünglich vereinbart, hat sich die israelische Armee nicht vollständig aus dem Süden Libanons zurückgezogen. Zwar wurden einige Orte an der Küste geräumt, viele Ortschaften in unmittelbarer Nähe zur Grenze sind aber weiterhin besetzt. Etwa 60 Dörfer dürfen von ihren Bewohnern nicht betreten werden, weil sie, anders als vereinbart, bisher nicht von der Hisbollah geräumt worden seien, wie es das Abkommen vorsah, sagen die Israelis.

Die Bewohner versuchten am Sonntag dennoch, dorthin zurückzukehren, in manchen Ortschaften gelang es, in anderen wurden sie von Israels Soldaten unter Beschuss genommen.

Gelingt die Entwaffnung und Entmachtung der Hisbollah?

„Das Volk des Widerstands hat wieder einmal bewiesen, dass es in seinem Land verwurzelt ist, mit jedem Sandkorn verbunden, der treue Hüter der Souveränität der Nation, unbeugsam gegenüber jeder Bedrohung oder Aggression“, schrieb die Hisbollah in ihren Kanälen auf den sozialen Medien. Die Szenen seien eine „Niederlage“ für Israel.

Problematisch sind sie aber vor allem für die neue Regierung in Libanon, die erst seit wenigen Wochen im Amt ist. Präsident Joseph Aoun war davor der Chef der Armee, der designierte Ministerpräsident Nawaf Salam war bisher der Vorsitzende Richter des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag. Beide haben angekündigt, dass die Armee künftig wieder das Gewaltmonopol im Land bekommen soll – was einer Entwaffnung der Hisbollah gleichkommt oder ihrer Eingliederung in die Armee. Beides will die Hisbollah verhindern – zumindest aber einen hohen Preis dafür verlangen.

Die Gruppe hat Libanon seit zwei Jahrzehnten militärisch und politisch dominiert. Ihre Kämpfer waren besser ausgerüstet als die reguläre Armee, ihre Abgeordneten im Parlament konnten jeden Präsidenten verhindern. Damit ist es nun vorbei. Fast ihre gesamte Führung wurde von Israel getötet, allen voran Hassan Nasrallah. Ihre Waffenvorräte wurden wohl zu 80 Prozent vernichtet, Tausende Kämpfer sind tot. Auch im Parlament gibt es nun eine Mehrheit gegen die Hisbollah, weil viele Libanesen ihr vorwerfen, das Land mit in den Abgrund gezogen zu haben, weil die Terrorgruppe nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober damit begann, Zehntausende Raketen auf Israel abzuschießen. Das dann im Herbst vergangenen Jahres massiv zurückschlug. Auch viele Hisbollah-Anhänger fragen sich, ob es das wert war. Ihre Häuser sind zerstört, ihr Einkommen auch.

Der neue Präsident und der neue Premier wirken wie Zuschauer

Die neue Staatsspitze aus Aoun und Salam will versuchen, mit Geldern aus dem Ausland den Wiederaufbau zu starten, und der schiitischen Bevölkerung zeigen, dass der Staat ihnen mehr bieten kann als die Hisbollah. Die nun wiederum am Sonntag zu demonstrieren versuchte, dass sie noch relevant ist. Und ihre Anhänger in den Süden trieb.

Für Aoun und Salam ist das kein guter Start, sie wirkten wie Zuschauer im eigenen Land. Am Montagmorgen konnten sie zumindest verkünden, dass die Waffenruhe bis zum 18. Februar gelten soll. Bis dahin soll die libanesische Armee die Stellungen der Hisbollah und die Dörfer an der Grenze übernehmen. Was nur gelingen kann, wenn sich die israelische Armee zurückzieht.

Die Mehrheit der Libanesen sieht in der derzeitigen Lage eine historische Chance, die Hisbollah dauerhaft zu entmachten. Israel sieht wohl vor allem eine Gelegenheit, Dörfer entlang der Grenze zu besetzen und deren Infrastruktur zu zerstören. Und Iran, dem Paten der Hisbollah, zu zeigen, dass Israel das Heft des Handelns in der Hand hat. Was wiederum der Hisbollah Auftrieb gibt, die sich als einzig wahrer Verteidiger des Landes präsentiert. Während die eigentliche Armee dem Treiben eher zuschaut.

Ob die Chance auf ein Libanon ohne die Hisbollah als militärische Kraft genutzt wird, hängt wohl vor allem von Donald Trump ab, davon, wie viel Druck er auf die beiden Seiten ausübt. Und von dessen innerfamiliären Machtzentren. Trumps jüdischer Schwiegersohn Jared Kushner hat Israels Vorgehen immer wieder verteidigt. Trumps Tochter Tiffany ist mit einem Libanesen verheiratet, ihr Schwiegervater Massad Boulos gehört nun auch zu den Beratern des US-Präsidenten.