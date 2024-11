Israel hat die Vereinten Nationen offiziell über die Umsetzung des beschlossenen Arbeitsverbots für das Palästinenserhilfswerk UNRWA informiert. Das teilte der israelische UN-Botschafter Danny Danon auf der Plattform X mit. Seinem Post hängte er eine Kopie vom Schreiben des Außenministeriums in Jerusalem an. Demnach wird die Gesetzgebung nach drei Monaten in Kraft treten. Israel werde mit internationalen Partnern, einschließlich anderer UN-Organisationen, zusammenarbeiten, hieß es. Israel wirft dem UN-Palästinenserhilfswerk vor, dass einige der Mitarbeiter an Terroraktivitäten vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Zuvor hatte der UN-Sicherheitsrat in einer einstimmigen Stellungnahme erklärt, jede Unterbrechung der Arbeit von UNRWA hätte schwerwiegende Folgen für Millionen Palästinenser.