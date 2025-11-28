Israelische Soldaten haben nach syrischen Angaben am Freitag in Syrien mindestens zehn Menschen getötet, mindestens 24 seien verletzt worden. Später sprach Syriens Außenministerium von 20 Toten, darunter Frauen und Kinder. Israels Armee gab an, sie habe in Beit Dschinn, südwestlich von Damaskus und nahe der israelisch kontrollierten Golanhöhen, zwei Verdächtige der Terrorgruppe Al-Dschama al-Islamija festnehmen wollen. Diese hätten Raketenangriffe auf Israel geplant. Es sei zum Schusswechsel gekommen, Israel habe auch aus der Luft unterstützt. Syriens Außenministerium nannte den Angriff „kriminell“ und ein „Massaker“. Zudem seien Häuser beschädigt und Menschen zur Flucht gezwungen worden. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge wurden Teile des Orts von Israels Soldaten ohne Rücksicht auf Zivilisten beschossen. Al-Dschama al-Islamija ist verbündet mit der palästinensischen Terrororganisation Hamas und der von Iran unterstützen Hisbollah-Miliz in Libanon.