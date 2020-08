Israels Militär hat nach zwölf Raketenangriffen aus dem Gazastreifen Ziele der militanten Hamas beschossen. Die Luftwaffe habe unter anderem eine Anlage ins Visier genommen, in der Hamas Raketenmunition herstelle, teilte das Militär am Freitag mit. Die Angriffe aus Gaza begannen am Vorabend, als die Islamisten zwei Raketen abfeuerten, die nahe eines Sicherheitszauns einschlugen. Neun Raketen fing das Militär nach eigenen Angaben ab. Seit Monaten gab es keinen ähnlich schweren Konflikt entlang der Grenze. In Israel wurden laut Polizei Gebäude und Fahrzeuge beschädigt.