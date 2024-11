Die israelische Luftwaffe hat Militärangaben zufolge innerhalb von 24 Stunden mehr als 200 Ziele im Gazastreifen und in Libanon angegriffen. Ziele seien etwa Kommandozentralen und Raketenwerfer der islamistischen Terrororganisation Hamas sowie der libanesischen Hisbollah-Miliz gewesen, erklärte die Armee. Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Nach Angaben von Palästinensern und aus Libanon werden bei israelischen Angriffen auch immer wieder Zivilisten getötet. Die Truppen der israelischen Armee setzten „ihre begrenzten, örtlich konzentrierten und gezielten Aktivitäten in Südlibanon fort, bei denen sie Terroristen ausschalteten, Waffen aufspürten und terroristische Infrastrukturanlagen und Abschussrampen zerstörten“, hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Am Donnerstag hatte das Militär erklärt, innerhalb von 24 Stunden mehr als 150 Luftangriffe im Gazastreifen und in Libanon ausgeführt zu haben. Die Hisbollah wiederum feuerte Armeeangaben zufolge am Donnerstag rund 90 Geschosse Richtung Israel.