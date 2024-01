Spät am Abend ist er eingeflogen, eine Ruhepause aber kann es für ihn nicht geben auf dieser Reise, die wie ein Langstreckenrennen ist. Ein Rennen gegen die Zeit. In Israel , wo alle Fäden zusammenlaufen im aktuellen Nahost-Konflikt, will US-Außenminister Antony Blinken Wege aus dem Krieg um Gaza bahnen- und muss dabei zugleich versuchen, die Ausweitung dieses Kriegs auf eine zweite Front in Libanon zu verhindern. Gewiss lohnt diese Aufgabe jede Anstrengung auf einer Tour mit vorherigen Stationen in Jordanien, der Türkei, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Doch wo immer auch Blinken ansetzt, er stößt auf hohe Hürden.

"Es gibt viel zu besprechen, vor allem über den Weg voran", sagte er zum Auftakt seines Gesprächsreigens in Israel am Dienstag zu Präsident Isaac Herzog. In schneller Taktung folgten noch Treffen mit Premierminister Benjamin Netanjahu, mit Verteidigungsminister Joav Gallant, dem Mitglied des Kriegskabinetts Benny Gantz, mit Geheimdienst-Vertretern und Angehörigen von israelischen Geiseln. Zum fünften Mal ist Blinken seit Kriegsbeginn am 7. Oktober in Israel - doch dem Frieden wird er auch diesmal kaum näher kommen.

Im Gazastreifen sollen die Kämpfe nach drei Monaten endlich nachlassen

Was ihm bleibt, ist die Erwartungen klar zu formulieren, die Washington an den engsten Verbündeten hat: Im Gazastreifen sollen die Kämpfe nach drei Monaten endlich nachlassen, um den Blutzoll der Zivilisten nicht noch weiter zu erhöhen und die humanitäre Hilfe für die 2,2 Millionen Bewohner zu sichern. Präsident Joe Biden persönlich hatte das noch einmal unterstrichen, als er bei einem Auftritt in einer Kirche im fernen South Carolina am Montag von Demonstranten bedrängt wurden, die einen Waffenstillstand in Gaza verlangten. Er arbeite, so versprach er, "im Stillen" mit der israelischen Regierung daran, dass diese ihre Militärpräsenz im palästinensischen Küstenstreifen deutlich reduziere.

Auf die US-Forderung nach mehr Defensive antwortete Israel mit einer ungewöhnlichen Medienoffensive in zwei amerikanischen Zeitungen. Armeesprecher Daniel Hagari versicherte der New York Times, das der Krieg "ohne Zeremonie" bereits in eine neue Phase eingetreten sei: mit weniger Truppen am Boden und weniger Luftschlägen. Verteidigungsminister Gallant kündigte im Wall Street Journal eine Umstellung von der "intensiven Manöverphase hin zu Spezialoperationen" an.

Das spiegelt ziemlich genau das wider, was die US-Regierung erwartet. Fraglich ist allerdings, ob das auch den Realitäten entspricht - oder ob es vor allem für amerikanische Ohren gedacht ist, um die Unterstützung für eine Fortsetzung des Kriegs nicht zu verlieren. Aus Gaza jedenfalls wurden parallel zu Blinkens Besuch erbitterte Kämpfe mit 249 Toten auf palästinensischer Seite binnen 24 Stunden gemeldet. Das ist die höchste Opferzahl an einem Tag seit Jahresbeginn. Auch neun israelische Soldaten starben in dieser Zeit im Einsatz.

Im Zentrum und Süden des Gazastreifens gehen die Gefechte mit unverminderter Härte weiter

Die neue Phase, die mit einer Entlassung von Reservisten seit Jahresbeginn einhergeht, kann höchstens für den nördlichen Teil des Gazastreifens gelten. Dort hatte Israel kürzlich die Zerschlagung der militärischen Strukturen der Hams verkündet. Im Zentrum und im Süden um Khan Yunis herum aber gehen die Gefechte mit unverminderter Härte weiter, und manche ausstehenden Aufgaben sind nicht einmal in Angriff genommen worden, speziell rund die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten.

In weiten Teilen des Gazastreifens ist ein Ende der intensiven Kriegsphase also noch nicht in Sicht. Israels Armee mag mit täglichen Meldungen auf operative Erfolge verweisen können. Doch strategisch ist das erste Kriegsziel, die Zerschlagung der Hamas, noch längst nicht erreicht. Und das zweite Kriegsziel, eine Befreiung der immer noch rund 130 Geiseln, rückt in immer weitere Ferne.

Bei all dem folgt Israel zum Unmut der USA weiter der Politik, konkreten Debatten über den Tag danach auszuweichen. Zwar hat Verteidigungsminister Gallant vorige Woche eine "zivile israelische Präsenz" im Gazastreifen ausgeschlossen. Doch in der eigenen Regierung gibt es laute Stimmen, die das Gegenteil fordern. Auf Granit dürfte Blinken weiterhin mit der Forderung stoßen, eine Zweistaatenlösung zur Grundlage der Nachkriegsordnung zu machen.

Die große Gefahr ist, dass der Krieg "metastasieren" könnte

Die Gefahr dabei, die weit über Gaza hinausreicht, hat Blinken zu Beginn seiner Reise drastisch formuliert: Der Krieg könnte "metastasieren". Dass die US-Regierung dafür nicht nur die Hisbollah aus Libanon verantwortlich macht, die Israel seit dem 8. Oktober mit permanentem Beschuss provoziert, wird durch eine offenkundig gezielt Indiskretion belegt: Die Washington Post berichtet, dass in der amerikanischen Regierung die Befürchtung wachse, Netanjahu könnte den Konflikt an Israels Nordgrenze eskalieren, um sein eigenes politisches Überleben zu sichern.

Am Tag vor dem Treffen mit Blinken zeigte sich Netanjahu noch bei einem Truppenbesuch im Norden, wo er eindringliche Warnungen an die Hisbollah richtete. Noch deutlicher war die Botschaft einer bewaffneten Drohne, mit der am gleichen Tag 15 Kilometer von der Grenze entfernt ein hochrangiger Hisbollah-Kommandeur getötet wurde. Am Dienstag wurden zwei weitere gezielte israelische Angriffe in Libanon gemeldet, bei denen mindestens vier Hisbollah-Mitglieder getötet wurden.

All das zeigt Blinken, wie schwer es ist, die immer höher schlagenden Flammen unter Kontrolle zu bringen. Von seiner Station in Riad hat er für Israel noch die Botschaft mitgebracht, dass Saudi-Arabien weiterhin ein "klares Interesse" an einer Normalisierung der Beziehungen hätte. Eine verlockende Vision für den Frieden könnte das sein. Doch nötiger wäre zurzeit eine konkrete Aussicht auf ein Kriegsende.