Erdoğan droht Israel mit Einsatz türkischer Streitkräfte. Auf den Golanhöhen sind die toten Kinder und Teenager gerade beerdigt, jetzt bangen die Menschen, wann und wie die Israelis in Libanon gegen die Hisbollah zurückschlagen werden. Unterdessen droht der türkische Staatschef Erdoğan in der Region mit militärischer Intervention. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in Nahost: Auswärtiges Amt: Deutsche sollen Libanon "dringlich" verlassen

Opposition in Venezuela erkennt Maduros Wahlsieg nicht an. In Venezuela reklamieren sowohl die Opposition als auch Amtsinhaber Maduro den Sieg bei der Präsidentenwahl für sich. Auf den Oppositionskandidaten Gonzalez seien 70 Prozent der Stimmen entfallen, heißt es. Die Wahlbehörde hingegen ruft den Sozialisten Maduro zum Wahlsieger aus. Er regiert in dem ölreichen südamerikanischen Land seit elf Jahren mit einem autoritären Kurs und der Unterstützung des Militärs. Zum Artikel (SZ Plus)

Biden will Supreme Court reformieren. Eine begrenzte Amtszeit für die Richterinnen und Richter und einen durchsetzbaren Ethik-Kodex: Der US-Präsident legt seine Pläne für das Oberste US-Gericht vor. Zudem wolle Biden einen Verfassungszusatz vorschlagen, der klarstellt, dass frühere Präsidenten nicht vor der Strafverfolgung für Vergehen während ihrer Amtszeit geschützt sind, heißt es aus dem Weißen Haus. Zum Liveblog zur US-Wahl

Französischer Innenminister geht bei Bahn-Anschlägen von linksextremen Tätern aus. Die Behörden ermitteln nach der Sabotage des TGV-Schienennetzes im linksextremen Milieu. In der Nacht auf Montag haben Unbekannte dann auch noch das Telekommunikationsnetz des Landes attackiert. Durch Vandalismus waren Mobilfunk- und Festnetz-Verbindungen in einigen Regionen gestört. Zum Artikel

Widerstand gegen Scholz’ Raketenplan wächst. Der Kanzler hält die Stationierung von gegen Russland gerichteten US-Raketen auf deutschem Boden für alternativlos. Doch das sehen immer mehr namhafte Sozialdemokraten wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich anders. Zum Artikel

Olympische Spiele

Jung gewinnt Gold im Vielseitigkeitsreiten. Vielseitigkeitsreiter Michael Jung holt in Paris die zweite deutsche Goldmedaille: Der 41-Jährige aus Horb setzt sich mit seinem Hengst Chipmunk im finalen Einzel-Springen vor dem Schloss von Versailles vor Christopher Burton aus Australien und der britischen Europameisterin Laura Collett durch. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zu Olympia: Nach sexistischer Aussage: Eurosport trennt sich von Kommentator

Kantersieg zur Frühstückszeit: Handball-Männer deklassieren Japan. Die deutschen Handballer stehen um halb fünf auf – und gewinnen das früheste Spiel ihres Lebens mit 37:26 gegen Japan. Die Verletzungsprobleme im Kader fallen bislang noch nicht auf. Zum Artikel

Freie Fahrt für Fußballdoper in Paris. Im vorolympischen Testprogramm offenbaren sich gewaltige Lücken. Am schlimmsten sieht es aber nicht einmal bei Chinas Schwimmern oder der kleinen russischen Delegation aus, sondern in einigen westlichen Ländern – und beim Fußball. Zum Artikel (SZ Plus)

Das olympische Feuer brennt klimafreundlich. Die Ausrichter der Olympischen Spiele in Frankreich brechen mit einer alten Tradition und präsentieren dem Publikum nur die Illusion einer Flamme. Der Flammenring der Schale wird von LED-Scheinwerfern erzeugt, die vermeintliche Rauchwolke, die ihn umgibt, besteht aus Wasserdampf. Zum Artikel

Olympia 2024 Zeitplan für die Olympischen Spiele – Alle Entscheidungen im Überblick

