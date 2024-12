Israel droht bei einem Scheitern der Feuerpause mit der Hisbollah mit gravierenden Folgen für ganz Libanon. Sollte die Waffenruhe mit der Islamistenmiliz zusammenbrechen, werde Israel nicht mehr zwischen der Hisbollah und Libanon unterscheiden, sagte Verteidigungsminister Israel Katz am Dienstag beim Besuch der Grenzregion. „Bis jetzt haben wir den Staat Libanon von der Hisbollah getrennt - das wird nicht länger so sein.“ Wenn die israelischen Streitkräfte zum Krieg zurückkehrten, würden sie entschieden handeln und tiefer ins Landesinnere vordringen.Die Regierung in Beirut muss nach Katz' Worten dafür sorgen, dass die libanesische Armee ihren Beitrag zum Abkommen leistet, die Hisbollah vom Fluss Litani fernhält und ihre gesamte Infrastruktur zerstört. „Tut sie es nicht und das Abkommen scheitert, wird die Realität sehr klar sein.“ Der Litani im Südlibanon markiert nach einer UN-Resolution von 2006 ein Sperrgebiet für die Hisbollah und die israelische Armee. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah ist seit vergangener Woche in Kraft, sie soll 60 Tage gelten und zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen. Beide Konfliktparteien werfen sich gegenseitig vor, die Vereinbarung gebrochen zu haben. Am Montag hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben Dutzende Hisbollah-Ziele in Libanon angegriffen und dies mit einer Verletzung der Waffenruhe durch die Hisbollah begründet. Die radikal-islamische Miliz hatte ihrerseits einen Angriff auf einen israelischen Außenposten als Vergeltungsmaßnahme für israelische Verstöße gegen die Waffenruhe gerechtfertigt.