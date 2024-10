Israels Militär hat nach eigenen Angaben den ranghohen Hisbollah-Funktionär Haschim Safi al-Din im Libanon getötet. Er wurde als aussichtsreichster Nachfolger für den zuvor getöteten Generalsekretär Hassan Nasrallah gehandelt. Safi al-Din, teilte das israelische Militär auf der Plattform X mit, sei vor rund drei Wochen bei einem Angriff auf das Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdiensts in einem Vorort Beiruts „eliminiert“ worden. Schon damals äußerte Israels Verteidigungsministerium die Vermutung, dass al-Din getötet worden sei. Wie das Militär jetzt mitteilte, sei auch der Befehlshaber des Geheimdienstes der Hisbollah getötet worden. Ali Hussein Hasima sei für die Leitung vieler Angriffe auf israelische Soldaten verantwortlich gewesen. Safi al-Din sei Mitglied der Schura gewesen, des höchsten militärisch-politischen Rats der Hisbollah. Als Chef des Exekutivrats war er eine der wichtigsten Führungsfiguren. Er war Cousin Nasrallahs und der Zeitung Asharq al-Awsat zufolge Vater des Schwiegersohns des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani, der 2020 im Irak bei einem US-Drohnenangriff getötet wurde. Al-Din habe Terroranschläge gegen Israel geleitet, er war etwa 60 Jahre alt. In den 1980er Jahren soll er in Iran ausgebildet worden sein. 2008 wurde er Chef des Exekutivrats, der die Hisbollah leitet. Die USA erklärten Safi al-Din 2017 zum Terroristen. Sie machen ihn unter anderem für ein verheerendes Selbstmordattentat 1983 auf das Hauptquartier der US-Marineinfanterie in Beirut verantwortlich, 241 Soldaten wurden getötet.

Baerbock sondiert diplomatische Wege

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verteidigte am Mittwoch in Beirut deutsche Waffenlieferungen an Israel. Deutschland habe deutlich gemacht, Israel bei seinem Recht auf Selbstverteidigung zu unterstützen - „auch mit Waffen“, sagte sie. Jede Waffenlieferung sei an das humanitäre Völkerrecht gebunden. Es sei ebenso die deutsche Verantwortung, für das humanitäre Völkerrecht und für humanitäre Hilfe einzustehen. „Dafür trägt die israelische Regierung eine Verantwortung, dass dieses humanitäre Völkerrecht befolgt wird.“ Baerbock warnte angesichts des Kriegs zwischen Israel und Hisbollah vor weitreichenden Konsequenzen für den Nahen Osten - und fordert eine neue diplomatische Offensive. „Eine völlige Destabilisierung“ Libanons, sagte sie „wäre fatal für die religiös vielfältigste Gesellschaft aller Staaten im Nahen Osten und ebenso für die gesamte Region.“ Es gelte nun, „gemeinsam mit unseren Partnern in den USA, Europa und der arabischen Welt eine tragfähige diplomatische Lösung zu erarbeiten, die die berechtigten Sicherheitsinteressen Israels und ebenso Libanons wahrt.“ In Beirut und bei der Libanon-Konferenz in Paris an diesem Donnerstag wolle sie „ausloten, wie wir auf diesem schwierigen Weg vorankommen können und zugleich dazu beitragen, das humanitäre Leid zu lindern“.