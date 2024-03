Israels Premier Benjamin Netanjahu hat seinem Büro zufolge am Freitag die Pläne für einen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens gebilligt. Die Armee bereite neben dem operativen Einsatz die Räumung der Zivilbevölkerung vor. Internationale Spitzenpolitiker, auch Bundeskanzler Olaf Scholz, lehnen einen Einsatz in Rafah aus Sorge um die Zivilbevölkerung strikt ab. Politiker wie Hilfsorganisationen verlangen von Israel Pläne, wie die rund 1,5 Millionen Menschen aus Rafah in Sicherheit gebracht werden. Netanjahu wiederholte auch, ein Vorschlag der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg sei "unrealistisch". Zugleich hieß es, eine israelische Delegation werde nach Katar reisen, das sich mitverhandelt über eine weitere Feuerpause und die Freilassung weiterer Hamas-Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge. Nach Angaben der Hamas-kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörde sind am Donnerstagabend mindestens 20 Menschen bei einem Angriff im nördlichen Gazastreifen getötet worden, israelische Soldaten hätten auf Wartende geschossen. Dies wies die israelische Armee entschieden zurück. Mehr als 150 weitere Menschen seien verletzt worden, so die Behörde weiter. Israels Armee teilte am Freitag mit, sie habe am Vortag die Fahrt eines Konvois von 31 Lkws mit Hilfsgütern in den Norden des Gazastreifens ermöglicht. "Etwa eine Stunde vor der Ankunft des Konvois am humanitären Korridor eröffneten bewaffnete Palästinenser das Feuer, während Zivilisten aus Gaza auf die Ankunft des Hilfskonvois warteten", hieß es in der Mitteilung. Die palästinensischen Bewaffneten hätten weiter geschossen, als die Menge begann, die Lkws zu plündern. Einige Menschen seien von Lkws überfahren worden. Eine Untersuchung habe ergeben, dass israelisches Militär nicht auf den Konvoi geschossen habe. Nach dreitägiger Fahrt ist derweil die Open Arms als erstes Schiff mit Hilfsgütern über den Seekorridor von Zypern an der Küste des Gaza-Gebiets angekommen.