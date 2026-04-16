Donald Trump sendet wieder eigenwillige Signale in die Welt. Einerseits gab der US-Präsident bei Fox News bekannt, dass der Krieg in Iran so gut wie vorbei sei. Andererseits lässt er nun weitere Streitkräfte in den Nahen Osten schicken. 6000 Soldaten machen sich an Bord des Flugzeugträgers USS George H. W. Bush auf den Weg. Weitere 4200 Marines gehören zur Boxer Amphibious Ready Group, die Ende des Monats in der Region erwartet wird. Circa 50 000 Soldaten sind schon dort.