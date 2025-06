Nach Berichten über zahlreiche Tote bei einem Verteilungszentrum für Hilfsgüter im Gazastreifen blieben alle Zentren am Mittwoch geschlossen. Das teilten die israelische Armee und die Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die die Mahlzeiten verteilt, in der Nacht auf der Plattform X mit. Die Zentren würden wegen „Renovierungs-, Organisations- und Effizienzverbesserungsarbeiten“ geschlossen bleiben, teilte ein Armeesprecher unter Berufung auf die GHF mit.Er warnte die Bewohner Gazas davor, sich in Gebiete zu begeben, die zu den Verteilungszentren führen. Die Straßen dorthin würden als Kampfgebiete gelten. „Es ist strengstens verboten, die Bereiche der Verteilungszentren zu betreten!“ An diesem Donnerstag sollen die Einrichtungen den Angaben zufolge wieder eröffnet werden.Die GHF hatte die Verteilung der Hilfsgüter über die Zentren erst vor gut einer Woche gestartet. Israel hatte nach fast drei Monaten Blockade wieder Hilfslieferungen an die hungernde Bevölkerung in begrenztem Umfang erlaubt.