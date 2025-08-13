Vor der geplanten Ausweitung des Gaza-Kriegs hat der israelische Generalstabschef Ejal Zamir die Einsatzpläne gebilligt. Zamir habe „den Hauptrahmen für den Einsatzplan der israelischen Armee im Gazastreifen genehmigt“, teilte die Armee mit. An dem Treffen nahmen den Angaben zufolge der Generalstab, Vertreter des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet sowie weitere Kommandeure teil. Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der islamistischen Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor. Zamir hatte nach Medienberichten vor großen Risiken des Plans gewarnt.