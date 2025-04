Weil sie bei einem Einsatz Häuser von Palästinensern verwüstet und Brauchbares gestohlen hatten, hat die israelische Armee mehrere ihrer Generäle entlassen. Auch löste sie eine Teileinheit von Reservisten auf und rügte mehrere Soldaten, berichtete die Zeitung Times of Israel. Die Vorfälle hatten sich demnach am 2. April während einer Razzia im palästinensischen Flüchtlingslager Dheisheh bei Bethlehem ereignet. Palästinensischen Berichten zufolge durchsuchten die Soldaten stundenlang Häuser. Auch brachten sie nationalistische Parolen an Mauern an. Anschließend wurde eine Untersuchung eingeleitet. Der zuständige Generalmajor sprach demnach von einem schwerwiegenden Vorfall, der den Werten der Armee widerspreche.