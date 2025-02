Von Kristiana Ludwig, Berlin

Drei Männer wurden am Samstagmorgen aus dem Gazastreifen zurück nach Israel gebracht: Ofer Kalderon (54) und Yarden Bibas (35) sowie der 65-jährige Keith Siegel. Sie waren während des Angriffs am 7. Oktober 2023 auf Israel entführt und fast 16 Monate von der islamistischen Hamas festgehalten worden. Ihre Übergabe folgte – wie auch schon die der weiblichen Geiseln in den vergangenen Tagen – einer makabren Choreografie. Sie mussten Bühnen betreten, in die Menge winken und bekamen kleine Präsenttüten der Hamas, bevor sie endlich Helfern des Internationalen Roten Kreuzes überlassen wurden.