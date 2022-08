Israel tötet einen weiteren ranghohen Kommandeur des Islamischen Dschihad. Bei dem Angriff auf Gaza-Stadt sollen mehr als 30 Menschen gestorben sein, darunter auch Kinder. Auch in Jerusalem war am Sonntag Raketenalarm zu hören.

Von Alexandra Föderl-Schmid

Es war eine unruhige Nacht in weiten Teilen Israels und im Gazastreifen, und auch am Sonntagmorgen gingen die Angriffe weiter. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen weiteren Militärchef der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen gezielt getötet. Der südliche Kommandeur des Islamischen Dschihad, Chalid Mansur, sei bei einem Luftangriff in der Stadt Rafah ums Leben gekommen, teilte das Militär am Sonntagmorgen mit. Zwei weitere ranghohe Dschihad-Mitglieder sollen ebenfalls getötet worden sein, darunter Mansurs Stellvertreter. Der Islamische Dschihad bestätigte den Tod Mansurs am Sonntag.

Wie schon zuvor bei der gezielten Tötung von Militärchef Taisir al-Dschabari lautete die Begründung, dass die Dschihad-Kämpfer konkrete Angriffe auf Israel vorbereitet hätten. Aus diesem Grund hat die israelische Armee am Freitag überraschend die Militäroperation "Morgengrauen" gestartet. Die eng mit Israels Erzfeind Iran verbundene Gruppe wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Der Islamische Dschihad ist radikaler als die im Gazastreifen regierende Hamas und gilt als zweitgrößte Gruppe. Beide Organisationen rivalisieren miteinander, sodass eine Schwächung des Islamischen Dschihad der Hamas durchaus gelegen kommen könnte. Die Hamas hat sich bisher zurückgehalten. Vom weiteren Verhalten der Machthaber im Gazastreifen hängt ab, ob es zu einer weiteren Eskalation kommt.

Israels Regierungschef sagte, die Operation werde "so lange weitergehen wie notwendig"

Eine Rolle wird dabei auch spielen, wie viele zivile Opfer es im Gazastreifen gibt. Bis Sonntagmittag wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza-Stadt 31 Menschen getötet, darunter sechs Kinder. Wie viele Kämpfer des Islamischen Dschihad darunter sind, wurde nicht angegeben - ebenso wenig, wie viele Palästinenser durch eigene Raketen getötet wurden, die innerhalb des Gazastreifens zündeten. Laut israelischen Angaben sollen neun Menschen, darunter auch Kinder, durch fehlgeleitete Dschihad-Raketen getötet worden sein.

In den vergangenen drei Tagen wurden laut israelischen Angaben bis Sonntagmittag rund 540 Raketen auf Israel abgefeuert. Der Großteil soll laut Armeeangaben vom Iron Dome (Eisenkuppel) genannten System abgefangen worden sein, rund 120 Geschosse sollen noch im Gazastreifen explodiert oder niedergegangen sein - das ist eine vergleichsweise hohe Zahl.

Der israelische Regierungschef Jair Lapid sagte am Sonntag , die Operation werde "so lange weitergehen wie notwendig". Oppositionsführer Benjamin Netanjahu traf sich erstmals mit dem Regierungschef zu einem Sicherheitsbriefing. Anschließend sagte Netanjahu, er unterstütze die Militäroperation der Regierung. Netanjahu beendete damit einen ein Jahr lang andauernden Boykott. Denn bisher hatte der langjährige frühere Premier die in Israel üblichen Gespräche über die Sicherheitslage zwischen Vertretern der Regierung und der Opposition verweigert, weil er die Legitimität der Koalition anzweifelt.

Israel befindet sich derzeit wieder einmal im Wahlkampf. Nach dem Scheitern der Acht-Parteien-Koalition und dem Ausscheiden von Naftali Bennett aus der Politik führt Lapid die Regierung bis zur Wahl am 1. November an - der fünfte Urnengang innerhalb von dreieinhalb Jahren.

Zusätzlich angespannt war die Lage in Jerusalem, wo erstmals seit der letzten größeren Eskalation am Sonntagmorgen Raketenalarm und Geräusche, die nach Angaben von Bewohnern auf das Abfangen von Geschossen schließen lassen, zu hören waren. An diesem Sonntag ist der jüdische Fasten- und Trauertag Tischa beAv. Religiöse Juden betrauern an dem Tag die Zerstörung der beiden antiken Tempel in Jerusalem. Der für seine Provokationen bekannte Abgeordnete Itamar Ben Gvir von der radikalen Partei "Jüdische Stärke" besuchte in Polizeibegleitung den Tempelberg. Wie die Times of Israel berichtete, soll es zu verbalen Auseinandersetzungen mit Palästinensern gekommen sein.

Ägypten schaltete sich als Vermittler ein, am Montag soll sich der UN-Sicherheitsrat mit der Eskalation beschäftigen

Schon ohne die Militäroperation war eine angespannte Situation befürchtet worden. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas-Organisation hatte am Abend dazu aufgerufen, die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg "zu verteidigen und sich den israelischen Übergriffen auf die heilige Stätte entgegenzustellen". Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam.

Ägypten schaltete sich am Wochenende als Vermittler ein. Israelischen Angaben zufolge zeigte sich der Islamische Dschihad nicht zu Gesprächen bereit. Am Montag soll sich der UN-Sicherheitsrat mit der Eskalation im Nahen Osten beschäftigen - unter anderem hatten Frankreich und Irland einen Antrag gestellt.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin erklärte am Sonntag: "Die jüngsten Entwicklungen in Gaza und Israel sind Anlass zu großer Sorge. Wir verurteilen den Raketenbeschuss israelischer Städte und Gemeinden auf das Schärfste; er muss sofort aufhören. Israel kann sich wie jeder andere Staat auf das Selbstverteidigungsrecht berufen. Zivilisten dürfen niemals das Ziel von Angriffen sein." Kritik an der gegen den Islamischen Dschihad gerichteten israelischen Militäroperation "Morgengrauen" wurde in der Stellungnahme nicht geäußert, es wurde lediglich auf die zivilen Opfer verwiesen: "Es gilt jetzt, eine weitere Eskalation zu verhindern und größtmögliche Zurückhaltung sowie die völkerrechtlich gebotene Verhältnismäßigkeit zu wahren. Wir trauern mit den Angehörigen der zivilen Opfer und sind in Gedanken bei allen, die in diesen Stunden um das Leben und die Gesundheit ihrer Nächsten bangen."