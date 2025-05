Bei Angriffen Israels im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben erneut Dutzende Menschen getötet worden. Bei Angriffen in Dschabalija im Norden des Küstenstreifens kamen am frühen Nachmittag nach Krankenhausgaben mindestens 15 Palästinenser ums Leben, darunter Minderjährige. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht. Bei Angriffen im Bereich von Chan Junis im Süden des Gazastreifens waren nach Angaben des Nasser-Krankenhauses in der Nacht mehr als 50 Menschen getötet worden. Ein israelischer Militärsprecher sagte, die Armee habe im südlichen Gazastreifen Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihad angegriffen. Es gab auch Berichte über weitere Tote an anderen Orten.