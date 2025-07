Im Gazastreifen sollen israelische Soldaten nach palästinensischen Angaben erneut Menschen getötet haben, die auf humanitäre Hilfe gewartet haben. Demnach soll es Dutzende Opfer gegeben haben. Die israelische Armee sprach von Warnschüssen gegen eine „unmittelbare Bedrohung“ und äußerte Zweifel an den gemeldeten Opferzahlen. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen teilte mit, allein im Norden des Gebiets seien 67 Palästinenser durch israelischen Beschuss am Morgen ums Leben gekommen. Krankenhausangaben zufolge kamen 70 Menschen ums Leben. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete 58 Tote. Die Opfer seien unbewaffnet gewesen, hieß es unter Berufung auf Augenzeugen in dem Bericht. Viele Leichen lägen noch immer auf den Straßen im Nordwesten der Stadt Gaza. Mehreren Berichten zufolge warteten die Menschen in der Nähe eines Grenzübergangs zu Israel auf Lastwagen mit Hilfsgütern. Israels Armee erklärte auf Anfrage, im Norden des Gazastreifens hätten sich Tausende Palästinenser versammelt. Soldaten hätten Warnschüsse abgegeben, „um die unmittelbare Bedrohung“ abzuwenden. Der Armee seien Berichte über Opfer bekannt. Die Einzelheiten des Vorfalls würden untersucht. Eine erste Überprüfung deute aber darauf hin, dass die gemeldeten Opferzahlen nicht mit den Informationen des Militärs übereinstimmten, hieß es. Die Armee mahnte zur „Vorsicht bei Informationen, die aus unzuverlässigen Quellen stammen“. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Laut Wafa wurden zwei weitere Menschen bei einem weiteren Angriff nördlich der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens getötet. Auch sie hätten auf Hilfe gewartet. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist nach Angaben der UN und internationaler Hilfsorganisationen katastrophal. Organisationen warnen vor einer Hungerkatastrophe. Die mehr als zwei Millionen Einwohner sind zum Überleben fast ausschließlich auf Hilfe von außen angewiesen. Seit Ende Mai sind laut UN-Angaben bereits Hunderte Menschen bei Verteilzentren und rund um Hilfskonvois getötet worden.