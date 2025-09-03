Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach einem Medienbericht erneut Dutzende Palästinenser getötet worden. Seit Mitternacht seien am Mittwoch 40 Menschen umgekommen, so die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. 17 Leichen seien allein in das Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza gebracht worden. Derweil verschärften israelische Demonstranten ihre Aktionen für ein Ende des Kriegs und eine Freilassung der Geiseln. Dutzende Aktivisten ließen vom Dach der Nationalbibliothek in Jerusalem riesige Banner mit dem Bild von Premier Benjamin Netanjahu herunter, darauf stand „Du hast (die Geiseln) aufgegeben und getötet“. Vor der Residenz des Regierungschefs in Jerusalem wurden Mülleimer in Brand gesetzt und eine Zufahrt zum Parlament blockiert. Die Armee hat unterdessen mit der Mobilisierung Zehntausender Reservisten für die geplante Einnahme der Stadt Gaza begonnen.