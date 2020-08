Nach der diplomatischen Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten soll es kommenden Montag erstmals einen Direktflug zwischen den beiden Staaten geben. Die israelische Flughafenbehörde stellte die Verbindung der Fluggesellschaft El Al am Freitag online. Der Rückflug aus den Emiraten findet demnach am Dienstag statt. An Bord der Passagiermaschine soll eine Delegation mit ranghohen Vertretern Israels und der USA sein. Washington hatte die am 13. August bekannt gegebene Aufnahme diplomatischer Beziehungen vermittelt.