Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten Union (DJU) hat die gewaltsamen Angriffe auf zwei jüdische Journalisten und einen Verdi-Gewerkschafter durch propalästinensische Aktivisten am Samstag in Berlin verurteilt. „Diese Attacken sind ein Angriff auf die Pressefreiheit und die Meinungsvielfalt in unserem Land“, erklärte der Co-Vorsitzende im DJU-Bundesvorstand, Lars Hansen, am Montag in Berlin: „Wer dies nicht uneingeschränkt anerkennt, missachtet die Prinzipien der Demokratie.“Die zu Verdi gehörende DJU und ihre Partnerorganisationen beobachten laut Hansen einen zunehmenden Antisemitismus. Die Co-Vorsitzende des Verbandes Jüdischer Journalistinnen und Journalisten, Susanne Stephan, erklärte, „wir erwarten eine umfassende und zügige Aufklärung der Vorfälle vom vergangenen Wochenende“.