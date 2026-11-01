Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind laut einem Medienbericht mindestens zehn Palästinenser getötet worden, darunter ein Minderjähriger. Fünf Menschen seien bei einem Drohnenangriff im Gebiet al-Mawasi westlich von Chan Yunis getötet worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben.

Drei weitere Palästinenser seien bei einem anderen Angriff israelischer Truppen westlich der Stadt Gaza getötet worden, darunter auch ein Minderjähriger. Insgesamt seien seit dem Morgengrauen zehn Palästinenser im Gazastreifen bei Angriffen ums Leben gekommen. Zu den weiteren zwei Toten meldete Wafa keine Details. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht.

Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe.