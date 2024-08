Von Raphael Geiger

Das Wort Waffenruhe ist ein schönes. Wer hätte nicht gern, dass die Waffen ruhen? Nicht nur im Nahen Osten, aber dort derzeit besonders dringend, mal wieder. Der jordanische Außenminister, Ayman Safadi, ließ sich eben in die Sendung der CNN-Moderatorin Becky Anderson schalten. Er befand sich gerade in Saudi-Arabien, in Dschidda, wo die „Organisation für islamische Zusammenarbeit“ (OIZ) tagte. Von seinem „Good evening, Becky“ bis zum Ende vergingen acht Minuten, in der Zeit sagte Safadi das Wort ceasefire, Waffenruhe, 15 Mal.