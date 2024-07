Israels Armee setzt eigenen Angaben zufolge ihre Einsätze im Zentrum des Gazastreifens sowie im Süden fort. Bei Angriffen auf Ziele in der Stadt Rafah sowie auf das Flüchtlingsviertel Nuseirat seien fünf Menschen getötet worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Nuseirat liegt im Zentrum des Küstenstreifens. Israels Armee teilte mit, in Rafah Personen angegriffen und getötet zu haben, die Raketen auf israelische Soldaten gefeuert hätten. Am Dienstag habe die Luftwaffe dort zudem Ziele angegriffen, von denen aus zuvor Geschosse nach Israel gefeuert worden seien.