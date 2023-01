Nach dem seit Jahren schwersten Zwischenfall mit zehn Toten bei einer israelischen Razzia im besetzten Westjordanland feuerten in der Nacht zum Freitag militante Palästinenser vom Gazastreifen zwei Raketen auf Israels Süden ab. Israels Abwehr fing sie ab, das israelische Militär griff den von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Küstenstreifen aus der Luft an. Berichte über Opfer lagen nicht vor, doch stieg die Sorge vor einer größeren Konfrontation zwischen Israelis und Palästinensern. In Gaza waren am Nachmittag nach den Freitagsgebeten Kundgebungen geplant.