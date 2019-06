2. Juni 2019, 17:20 Uhr Andrea Nahles In die Fresse

Sie war laut und provokant und nicht immer bequem. Nur wenige haben die SPD so verkörpert wie Andrea Nahles. Aber nur wenige standen zuletzt noch hinter ihr. Und doch scheint sie es noch im Abgang gut zu meinen mit ihrer Partei.

Von Nico Fried , Berlin

Frühjahr 2006. Andrea Nahles ist in ihrem Wahlkreis in Rheinland-Pfalz unterwegs. Die Mutter holt sie vom Flughafen Köln ab, so bleibt während der Fahrt wenigstens ein bisschen Zeit, mit der Tochter zu reden. Es folgt eine Betriebsbesichtigung in Begleitung des neuen Außenministers Frank-Walter Steinmeier. Nahles kennt viele Leute in der Vulkaneifel.

Mit dem Privatwagen fährt sie weiter zu einer Kundgebung des damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck. Nahles kommt oft in letzter Sekunde an, aber sie muss mit ihrem blauen VW ...