Die USA haben in der Nacht zum Donnerstag erneut Dutzende Ziele der iranischen Revolutionsgarden in Iran angegriffen. Es seien unter anderem Kommandozentralen sowie Drohnenstützpunkte getroffen worden, teilte das US-Zentralkommando Centcom mit. Die Angriffe seien eine Vergeltung für den Beschuss von US-Streitkräften im Nahen Osten mit ballistischen Raketen gewesen. Iranische Staatsmedien berichteten, bei den US-Angriffen auf die Insel Keschm seien drei Menschen getötet worden. Die Revolutionsgarden kündigten an, sie würden „den Aggressor noch heute bestrafen“, wie die Staatsmedien meldeten. Zugleich verließ erstmals seit Mitte Juli wieder ein Flüssiggas-Tanker die von Iran blockierte Straße von Hormus. „Die Angriffe zielten darauf ab, die von Iran und seinen Verbündeten ausgehenden Bedrohungen für amerikanische Streitkräfte, die Handelsschifffahrt und benachbarte Golfstaaten weiter zu verringern“, hieß es in der Mitteilung von Centcom. Iran hatte zuvor bestätigt, ballistische Raketen auf US-Truppen in Jordanien abgefeuert zu haben. Dem US-Militär zufolge wurden alle abgefangen. Jordaniens Streitkräfte teilten mit, sie hätten einen iranischen Angriffsversuch auf das Königreich vereitelt und fünf Raketen abgefangen. US-Stützpunkte in Jordanien sind zuletzt zu einem Hauptziel für iranische Angriffe geworden.

Am Vortag hatten die USA und Saudi-Arabien gemeinsam Stellungen pro-iranischer Milizen im Osten des Irak angegriffen. Dies war eine Reaktion auf Drohnenangriffe auf saudische Öl-Anlagen, die vom Irak aus gestartet waren. Es war das erste Mal, dass sich Saudi-Arabien offiziell an Angriffen an der Seite der USA beteiligte. Die irakische Regierung verurteilte die Angriffe als inakzeptable Verletzung der Souveränität des Landes.Die Eskalation droht, immer weitere Länder des Nahen Ostens in den Konflikt hineinzuziehen. Im Norden Kuwaits wurde bei einem iranischen Angriff auf ein chinesisches Unternehmen nach Regierungsangaben ein Arbeiter getötet. Das Gebäude sei erheblich beschädigt worden, teilten die kuwaitischen Streitkräfte mit. In Ägypten hatte am Vortag eine Drohne einen US-Gastanker getroffen. Wer für den Angriff verantwortlich war, blieb zunächst unklar. Ein Sprecher des pakistanischen Außenministeriums sagte unterdessen in Islamabad mit, Verhandlungen zwischen den USA und Iran seien weiterhin im Gang.

Ein Sprecher des pakistanischen Außenministeriums teilte unterdessen in Islamabad mit, Verhandlungen zwischen den USA und Iran seien weiterhin im Gange. Pakistan bleibe der Aufgabe verpflichtet, eine diplomatische Lösung für den Konflikt zu finden.