Nach dem gewaltsamen Tod dreier US-Soldaten in Jordanien nahe der syrischen Grenze haben die USA nach eigenen Angaben Vergeltungsangriffe auf Ziele in Syrien und dem Irak unternommen. Die Luftangriffe hätten mehr als 85 Zielen gegolten, die in Verbindung mit den Revolutionsgarden des Iran und den von diesen unterstützten Milizen stünden, teilte das US-Militär am Freitagabend mit. Syrische Staatsmedien melden US-Angriffe auf Gebiete in Syrien, unter anderem nahe der Grenze zum Irak. Vor einer Woche hatte es im Nahen Osten zum ersten Mal seit Beginn des Gaza-Krieges Anfang Oktober bei einem Angriff auf US-Truppen Tote gegeben. Drei amerikanische Soldaten starben bei einer Drohnenattacke im Nordosten Jordaniens. US-Präsident Joe Biden machte radikale, vom Iran unterstützte Milizen dafür verantwortlich.