Trotz der vereinbarten Waffenruhe treibt Israel seine Militärkampagne gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen voran. Bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus im Süden des Küstengebiets wurden am Donnerstag nach palästinensischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet, darunter ein Chirurg. 20 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Gaza-Zivilschutzbehörde mit. Sie untersteht der Terrororganisation Hamas. Deren Sprecher verurteilte den Angriff als Kriegsverbrechen. Das israelische Militär erklärte, der Einsatz habe einem ranghohen Hamas-Mitglied und weiteren Kämpfern gegolten. Die Armee warf der militanten Palästinenser-Organisation vor, den Klinikkomplex unter anderem als Kommandozentrum und Waffenlager zu nutzen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.