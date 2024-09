Bei israelischen Angriffen in Libanon sind nach offiziellen Angaben am Freitag bisher 25 Menschen getötet worden. Bei einer Pressekonferenz in der libanesischen Hauptstadt Beirut sagte Gesundheitsminister Firas Abiad, es habe zudem viele Verletzte gegeben. Eine Zahl nannte er nicht. Abiad betonte, alle Seiten seien an einer diplomatischen Lösung interessiert, „nur eine Partei will ihre wahllosen Angriffe auf Zivilisten fortsetzen“. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA hatte zuvor gemeldet, dass allein bei einem Angriff auf den Ort Schebaa nahe der Grenze zu Israel eine neunköpfige Familie getötet wurde. Israels Militär greift seit Tagen verstärkt Ziele der proiranischen Hisbollah-Miliz in Libanon an, die aus Solidarität mit der Hamas im Gazastreifen seit fast einem Jahr Raketen auf den Norden Israels abgefeuert hat. Seit Beginn der heftigen Angriffe Israels in Libanon kamen nach Behördenangaben mehr als 700 Menschen ums Leben.