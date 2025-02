Die libanesische Führung hat die Forderung nach einem Komplettabzug der israelischen Armee aus dem Libanon bekräftigt. Dies teilten Präsident Joseph Aoun, Ministerpräsident Nauaf Salam und der mit der Hisbollah verbündeten Parlamentspräsident Nabih Berri gemeinsam mit. Man sehe die fortwährende israelische Präsenz auf libanesischem Boden als Besatzung. Die Regierung arbeite mit der Überwachungskommission, geführt von den USA, Frankreich, Libanon, Israel, der Unifil und dem Roten Kreuz weiter an der Befreiung der von Israel festgehaltenen Gefangenen. Israel begründete den Verbleib in fünf Posten in Grenznähe damit, dass Libanons Armee nicht schnell genug nachgerückt sei und damit ihre Verpflichtungen nicht erfüllt habe. Israel sorgt sich, die schiitische Hisbollah-Miliz könnte nach deren Rückkehr in den Süden israelische Einwohner des Grenzgebiets angreifen, ähnlich wie Hamas-Terroristen dies am 7. Oktober 2023 getan hatten.