24. Oktober 2018, 18:44 Uhr Naher Osten Jemen vor Hungersnot

Nach Einschätzung der Vereinten Nationen steht fast die Hälfte der jemenitischen Bevölkerung am Rande einer Hungersnot - etwa 14 Millionen Menschen.

Fast die Hälfte der Bevölkerung im kriegsgeplagten Jemen steht nach Einschätzung der Vereinten Nationen am Rande einer Hungersnot. Rund 14 Millionen Menschen seien möglicherweise bald dringend auf Hilfe angewiesen, um zu überleben, sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Dienstag vor dem Sicherheitsrat in New York. Zugleich bereiteten Saudi-Arabien und seine Verbündeten aber eine neue Offensive auf die Rebellenstadt Hudaida vor, über die viele Hilfslieferungen kommen. Aus jemenitischen Sicherheitskreisen verlautete, dass Panzer der Vereinigten Arabischen Emirate am Mittwoch vor Hudaida Stellung bezogen. Laut Krankenhäusern starben bei Kämpfen dort seit Montag 65 Menschen.