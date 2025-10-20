Israel lässt wieder humanitäre Güter in den Gazastreifen. Die politische Führung habe angeordnet, dass „humanitäre Hilfe weiterhin den Gazastreifen über den Übergang Kerem Schalom und weitere Übergänge erreicht“, hieß es aus Sicherheitskreisen. Wie viele Übergänge tatsächlich wieder für Hilfslieferungen geöffnet sind, blieb offen. Am Sonntag hatte es noch geheißen, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen seien wegen der „eklatanten Verletzung“ der Waffenruhe-Vereinbarungen durch die Terrororganisation Hamas gestoppt worden. Laut der Welthungerhilfe ist die humanitäre Lage in Gaza weiter „katastrophal“. Am Montagmorgen hatte Israels Militär mitgeteilt, dass die vor allem von den USA vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wieder eingehalten werde. Am Montagnachmittag meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf eine Klinik zwei Tote durch israelischen Beschuss im Osten Gazas.