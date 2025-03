Erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im November hat es wieder einen Luftangriff in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut gegeben. Es seien zwei Explosionen zu hören gewesen, berichteten Reporterinnen der Deutschen Presse-Agentur. Berichte zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht. Auf einem Video in sozialen Medien, das den Angriff zeigen soll, ist mindestens ein Gebäude zu sehen, das zerstört wurde. Israels Militär begründete die Angriffe in einer Mitteilung damit, dass die Hisbollah die Waffenruhe gebrochen habe und von Libanon aus wenige Stunden zuvor Raketen auf Israel abgefeuert worden seien. Libanons Regierung warnte vor einer „gefährlichen Eskalation“.