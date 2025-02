Die Hamas hat in der Nacht auf Donnerstag die Leichen von vier israelischen Geiseln übergeben, ohne dies wie in den Wochen zuvor für ihre Propaganda zu missbrauchen. Drei Männer seien von der Terrororganisation im Gazastreifen ermordet worden, teilte das Büro von Israels Premier Netanjahu mit. Ein Mann sei am Tag des Hamas-Überfalls am 7. Oktober 2023 mit knapp 1200 Toten getötet worden. Im Gegenzug kamen erneut Hunderte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen frei. Laut der israelischen Zeitung Haaretz befinden sich noch 59 Geiseln in den Händen der Hamas, weniger als die Hälfte soll am Leben sein. Netanjahu schickte eine Delegation nach Kairo, um mit der Hamas indirekt über eine weitere Feuerpause in Gaza zu verhandeln. Die erste Phase des Waffenstillstands endet am Samstag.