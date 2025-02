Die Terrororganisation Hamas will bis auf Weiteres keine israelischen Geiseln mehr freilassen. Das kündigte ihr bewaffneter Arm, die Kassam-Brigaden, im Kurznachrichtendienst Telegram an. Die Hamas begründet dies mit einem Bruch der Waffenstillstandsvereinbarung durch Israel. So sei die Rückkehr von Vertriebenen in den nördlichen Gazastreifen verzögert, das Feuer an verschiedenen Stellen des Küstenstreifens eröffnet und die Einfuhr von Hilfsgütern behindert worden. Israel erklärte dagegen, der Stopp der Freilassung der Geiseln sei ein Bruch der Vereinbarungen durch die palästinensische Gruppierung. Israels Verteidigungsminister ordnet die höchste Stufe der Einsatzbereitschaft des Militärs im Gazastreifen an. Am Samstag hätten die Extremisten eigentlich drei weitere Geiseln freilassen sollen.