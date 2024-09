Israels Streitkräfte bombardierten am Wochenende Libanon erneut aus der Luft, um den Druck auf die Hisbollah und ihren Anführer Hassan Nasrallah nach den Tagen der Demütigung weiter zu erhöhen. Mittlerweile gibt es immer mehr Details über den am Freitagnachmittag ausgeführten Luftangriff auf ein Hochhaus in einem Vorort im Süden von Beirut. Dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge starben dabei 45 Menschen, darunter mindestens drei Kinder zwischen vier und zehn Jahren.

Die militärische Befehlskette der Hisbollah existiert nicht mehr

Die Hisbollah hat bestätigt, dass dabei neben Ibrahim Akil, dem Chef der Hisbollah-Elitetruppe, der Radwan-Einheit, 14 weitere Kommandeure getötet wurden. Viele wurden bereits beerdigt, ihre Särge waren in gelb-grüne Hisbollah-Fahnen gehüllt. Getötet wurden auch die Anführer der drei Radwan-Brigaden. Es sei „fast die komplette militärische Befehlskette“ von Generalsekretär Nasrallah zerstört worden, heißt es in Jedi’ot Acharonot. Andere israelische Medien melden ebenfalls Einzelheiten des Treffens, über das zuerst die Website Al-Monitor berichtet hatte. Demnach kamen die Radwan-Kommandeure in einem Keller unter dem Wohnhaus zusammen, um über eine Bodenoffensive gegen Israel zu beraten.

Für Lina Khatib vom britischen Thinktank Chatham House hat sich das Gleichgewicht zwischen Israel und der Hisbollah verändert. „Nach 18 Jahren der gegenseitigen Abschreckung herrscht nun eine neue Phase, in der Israel überlegen ist“, sagte sie der New York Times. Auch wenn das Raketenarsenal der Hisbollah, das Geheimdienste auf mehr als 100 000 Stück schätzen, wohl noch intakt ist, fehlt nun erfahrenes Militärpersonal, um diese einzusetzen.

Viele der getöteten Kommandeure standen seit Jahrzehnten an Nasrallahs Seite, ihr Wissen und ihre Autorität dürften nur schwer zu ersetzen sein. Am Leben ist nur noch Ali Karaki, der Kommandeur der südlichen Front. Eine Karikatur in Jedi’ot Acharonot zeigt am Sonntag Nasrallah: Er sitzt an einem Tisch mit leeren Stühlen und fragt: „Hat jemand eine Idee?“

Brisant für den Generalsekretär sind die Umstände der Tötung seiner Militärspitze. Sie beweisen, dass Israels Geheimdienste die bislang als verschlossen geltende Miliz unterwandert haben und bestens informiert sind. „Nie zuvor gab es bei der Hisbollah eine solche Sicherheitslücke“, schreibt Lina Khatib. Jener Keller, in dem Kommandeur Akil starb, war erst einen Tag zuvor eingeweiht worden. Akil kam aus einem Krankenhaus, wo er wegen der Folgen eines explodierenden Pagers behandelt wurde.

Bei der Hisbollah und Irans Verbündeten herrschen Verunsicherung und Paranoia

Der Expertin zufolge herrscht „Panik“ bei anderen Verbündeten Irans, etwa beim „Islamischen Widerstand“ im Irak. Von dort wurden am Sonntag auch Geschosse auf Israel abgefeuert, um die Hisbollah zu unterstützen. Dennoch ist laut Khatib aus der „Achse des Widerstands“ eine „Achse der Paranoia“ geworden. Die Suche nach Verrätern oder technischen Schwachstellen schwäche die Kampfkraft und untergrabe das gegenseitige Vertrauen.

Amos Harel, der Militärexperte der Zeitung Haaretz, vergleicht den Schock der vergangenen Tage für die Hisbollah mit dem 7. Oktober für Israel: Die Terrororganisation sei völlig überrascht worden und müsse nun ein enormes Versagen aufarbeiten. Das Vertrauen sei auf mehreren Ebenen zerstört worden. So habe die schiitische Bevölkerung gesehen, dass die Hisbollah sie nicht schützen konnte. Zudem müssen die gewöhnlichen Kämpfer verkraften, dass es die eigene Führung war, die ihnen Pager und Walkie-Talkies gab, die sie töteten oder verletzten.

Eines hat Israel aber bisher noch nicht erreicht: Trotz der brenzligen Lage macht Nasrallah bisher keine Anzeichen, die Angriffe auf den Norden Israels einstellen zu lassen oder gar seine Truppen so weit zurückzuziehen, dass die in Sicherheit gebrachten Bewohner der Grenzregion zurückkehren können. Dass sie an diesem Kriegsziel festhalten, machten am Sonntag Premier Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Gallant klar.

Unterdessen setzten Israels Streitkräfte ihre Einsätze gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen sowie gegen Islamisten im Westjordanland fort. Bei einem Angriff auf ein ehemaliges Schulgebäude im Norden des Gazastreifens kamen palästinensischen Angaben zufolge mindestens sieben Menschen ums Leben, darunter der Generaldirektor des von der Hamas kontrollierten Wohnungsbauministeriums, meldete die dpa. Die Zahl aller Todesopfer gab das Gesundheitsministerium am Sonntag mit 41 431 an. Israels Armee sprach von einem „präzisen Angriff auf Terroristen“ und warf der Hamas zum wiederholten Mal vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

Nach Angaben des katarischen Fernsehsenders Al Jazeera stürmten israelische Einsatzkräfte am Sonntag dessen Büro in Ramallah im Westjordanland und ordneten die Schließung für 45 Tage an. Israels Informationsminister Schlomo Karhi bestätigte die Schließung und nannte den Sender „das Sprachrohr“ von Hamas und Hisbollah. Im Mai hatte die Regierung bereits das Al-Jazeera-Büro in Jerusalem ausräumen und das Equipment des Senders konfiszieren lassen.