Nach schweren Regenfällen im Gazastreifen fordert Caritas international, so schnell wie möglich winterfeste Unterkünfte in das fast vollkommen zerstörte Gebiet bringen zu lassen. Es brauche einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe, teilte das katholische Hilfswerk in Freiburg mit. Bei den Überschwemmungen vergangene Woche seien Zehntausende Zelte zerstört worden. Dies habe die ohnehin dramatische humanitäre Lage im Küstenstreifen weiter verschärft. Man versuche, die Menschen trotz der extremen Bedingungen zu versorgen. Doch ohne Hilfe von außen sei dies nur begrenzt möglich. Decken, warme Kleidung, Lebensmittel und Medikamente müssten dringend in ausreichender Menge nach Gaza gebracht werden. „Viele meiner Kolleginnen und Kollegen leben selbst mit ihren Familien in Zelten, die jetzt unter Wasser stehen. Trotzdem sind sie weiterhin für die Menschen da, die dringend auf ihre Unterstützung angewiesen sind“, berichtete Ouda Al-Jildeh, Caritas-Projektkoordinator für den Gazastreifen in Jerusalem.